Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott erwähnte am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen zum zweiten Quartal, im Rahmen eines Vorab-Briefings habe es durchwachsene Aussagen gegeben. Der wesentliche negative Aspekt sei die Entwicklung im Kaffeegeschäft./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
83,04 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10,89%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
83,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,69%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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