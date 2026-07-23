Nestlé Aktie
|86,20EUR
|-5,81EUR
|-6,31%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern mache solide Fortschritte, schrieb Callum Elliott in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Wachstum aus eigener Kraft liege um 0,2 Prozentpunkte über der Konsensschätzung. Die Verkaufspreise hätten sich etwas besser entwickelt als angenommen. Die abgesetzten Volumina deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
80,19 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7,72%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
80,17 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,70%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
11:28
|ROUNDUP: Nestle wächst aus eigener Kraft - Profitabilität unter Druck (dpa-AFX)
|
10:03
|AKTIE IM FOKUS: Nestle mit deutlichen Verlusten nach Zahlen (dpa-AFX)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
07:38
|Nestle legt beim Wachstum aus eigener Kraft zu - Profitabilität unter Druck (dpa-AFX)
|
22.07.26
|SPI aktuell: SPI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)