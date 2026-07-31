Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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31.07.2026 11:12:24

Nestlé Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Die Aktie sei zuletzt innerhalb ihres Sektors durch ausgesprochene relative Stärke aufgefallen, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Marktteilnehmer hätten damit eine Trendwende mehr und mehr eingepreist. Inzwischen werde die Aktie aber mit einem Aufschlag bewertet, weshalb das Chance-Risiko-Verhältnis sich verschlechtert habe./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
81,27 CHF 		Abst. Kursziel*:
-8,95%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
81,24 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,91%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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