NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Die Aktie sei zuletzt innerhalb ihres Sektors durch ausgesprochene relative Stärke aufgefallen, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Marktteilnehmer hätten damit eine Trendwende mehr und mehr eingepreist. Inzwischen werde die Aktie aber mit einem Aufschlag bewertet, weshalb das Chance-Risiko-Verhältnis sich verschlechtert habe./rob/mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 03:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.