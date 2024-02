NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Trotz zweier enttäuschender Quartale habe sich an der guten Substanz des Nahrungsmittelkonzerns nichts geändert, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Nestle sei breit aufgestellt, gut geführt und biete Zugang zu den hochwertigsten Lebensmittelkategorien: Kaffee, Tiernahrung, Premium-Süßwaren./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2024 / 15:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 05:12 / UTC



