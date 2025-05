NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 85 Franken auf "Neutral" belassen. Die Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht und der Telefonkonferenz an. Die Bewertung der Schweizer habe zwar korrigiert, es bestünden aber weiter Risiken. Währungsbedingt kappte sie ihre Ergebnisprognose./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 18:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.