ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Trotz der besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr seien die Aktien des Lebensmittelkonzerns unter Druck geraten, schrieb Guillaume Delmas in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Dies spiegele die gestiegene Unsicherheit wider. Es gebe zwar Grund zur Hoffnung. Mit klaren Kurstreibern sei aber frühestens Anfang 2026 zu rechnen./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 23:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



