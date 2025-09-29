Nestlé Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 16. Oktober anstehenden Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti senkte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Erwartungen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Sie rechnet im dritten Quartal nun mit einer stabilen Preisentwicklung im Vergleich zum zweiten Quartal anstelle einer weiteren Beschleunigung./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
85,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
72,09 CHF
Abst. Kursziel*:
17,91%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
72,09 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
17,91%
Analyst Name::
Celine Pannuti
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
