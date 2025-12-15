Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Die Schweizer lägen gut in der Spur, schrieb Guillaume Delmas am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Er erwartet aber eine kluge Zielsetzung für 2026./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 13:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
