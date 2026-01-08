Nestlé Aktie
|79,84EUR
|-2,10EUR
|-2,56%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
08.01.2026 15:45:06
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der Rückruf für Babynahrungsprodukte von Nestle bedeute zusätzliche Risiken für die diesjährige Umsatzentwicklung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74,37 CHF
|
Abst. Kursziel*:
21,02%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
74,36 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,03%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
17:58
|Handel in Zürich: SPI steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: SMI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
17:58
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:01
|Beba und Alfamino: Nestlé ruft Säuglingsnahrung in weiteren Ländern zurück (Spiegel Online)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Donnerstagshandel in Zürich: So steht der SMI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
11:11
|Nestlé risks SFr1bn sales hit from infant formula recall (Financial Times)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|15:45
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:45
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|79,84
|-2,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:47
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:55
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:28
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:45
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:09
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:09
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:06
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|15:05
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|15:04
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|15:04
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|14:43
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:43
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|14:01
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:38
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:37
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:24
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:20
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|12:57
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:45
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:38
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|12:37
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|12:37
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|12:36
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|12:32
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12:30
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12:29
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|12:26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|12:22
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets