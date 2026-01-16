Nestlé Aktie
|81,40EUR
|-0,44EUR
|-0,54%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
16.01.2026 07:23:33
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Celine Pannuti senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen für 2026 etwas wegen der erwarteten Belastungen durch den jüngsten Rückruf von Babynahrung./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
76,52 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17,62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
75,85 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,66%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|SMI-Handel aktuell: SMI schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
14.01.26