Nestlé Aktie
|79,00EUR
|-0,96EUR
|-1,20%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Franken belassen. Sollte sich die Verunreinigung von Nestle-Milchpulver für Kleinkinder als Grund für den Tod eines Kindes herausstellen, bekomme das Produkt starken Gegenwind, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es drohten in diesem Fall erhebliche Umsatzeinbußen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
78,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
73,22 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6,53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
73,19 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,57%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:27
|SIX-Handel SPI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:27
|SMI aktuell: SMI am Mittwochmittag in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Zürich: SLI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09:29