Nestlé Aktie
|87,06EUR
|0,42EUR
|0,48%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 19. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet laut ihrem Ausblick vom Dienstagabend mit einem moderaten Umsatzwachstum von etwas mehr als 3 Prozent. Der Fokus der Anleger dürfte aber vor allem auf der Prognose für 2026 liegen sowie der Art und Weise, wie der Nahrungsmittelhersteller die finanziellen Auswirkungen des Rückrufs von Säuglingsnahrung - über den direkten Effekt von "deutlich weniger als 0,5 Prozent des Umsatzes" hinaus - darstellen werde./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
79,02 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13,90%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
79,58 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,09%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
09:29
|Freundlicher Handel: SLI zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken (dpa-AFX)
|
17.02.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Zürich: SMI beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI stärker (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|07:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|87,16
|0,60%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:42
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:07
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:39
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Dürr Buy
|Warburg Research
|08:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07:17
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:16
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:09
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:04
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|06:48
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:29
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Unilever Halten
|DZ BANK
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital