NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 19. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet laut ihrem Ausblick vom Dienstagabend mit einem moderaten Umsatzwachstum von etwas mehr als 3 Prozent. Der Fokus der Anleger dürfte aber vor allem auf der Prognose für 2026 liegen sowie der Art und Weise, wie der Nahrungsmittelhersteller die finanziellen Auswirkungen des Rückrufs von Säuglingsnahrung - über den direkten Effekt von "deutlich weniger als 0,5 Prozent des Umsatzes" hinaus - darstellen werde./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.