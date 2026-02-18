Nestlé Aktie
|86,70EUR
|0,06EUR
|0,07%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit Blick auf Änderungen im Verwaltungsrat auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Diese kämen eher einer Weiterentwicklung gleich als einem Schrittwechsel, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Frühere Änderungen bei Konsumgüterherstellern wie Danone und Unilever seien tiefgreifender gewesen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
14,80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
78,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,80%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
17:59
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17:59
|Zuversicht in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: SLI zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken (dpa-AFX)
|
17.02.26
|Börse Zürich: SMI beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI (finanzen.at)