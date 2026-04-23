ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Das organische Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Jahresziele hätten die Schweizer bestätigt./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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