Nestlé Aktie
|85,08EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. In einem Gespräch mit Konzernchef Philipp Navratil sei es um Veränderungen gegangen, mit denen der Lebensmittelhersteller in schon wachstumsstarken und für den Umsatz wichtigen Bereichen noch stärker zulegen wolle, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Weitere Themen seien nötige Veränderungen in der Unternehmenskultur im Kampf um sinkende Marktanteile und jüngere Kunden gewesen. Nestle erwarte zudem keine dauerhaften Belastungen aus dem Rückruf von Babymilchprodukten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 22:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
77,76 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15,74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
78,03 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,34%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
09:28
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SMI gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse Zürich in Grün: SMI zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.05.26
|Optimismus in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
29.05.26
|SIX-Handel: SMI zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
29.05.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|07:32
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|07:32
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|85,40
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:32
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|07:14
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.