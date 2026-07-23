Nestlé Aktie
|86,28EUR
|-5,73EUR
|-6,23%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. In den ersten sechs Monaten habe der bereinigte Gewinn je Aktie des Lebensmittelkonzerns die Konsensschätzung um drei Prozent übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf das Gesamtjahr rechnet die Expertin aber nicht mit größeren Änderungen der Schätzungen./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80,11 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12,35%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
80,13 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,32%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:27
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Donnerstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Zürich: SMI sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11:28
|ROUNDUP: Nestle wächst aus eigener Kraft - Profitabilität unter Druck (dpa-AFX)
|
10:03
|AKTIE IM FOKUS: Nestle mit deutlichen Verlusten nach Zahlen (dpa-AFX)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10:18
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|86,22
|-6,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:54
|Verbund Sell
|UBS AG
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:51
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|10:45
|Dürr Buy
|Warburg Research
|10:44
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:41
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10:19
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|10:15
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:22
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.