Nestlé Aktie
|86,15EUR
|-0,30EUR
|-0,35%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Celine Pannuti berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef Philipp Navratil und der Finanzchefin Anna Manz. Im Fokus habe zuerst die Stärke der Schwellenländer gestanden und als zweites die Geschäfte in den USA. Im zweiten Quartal seien diese im Haustierbereich vom Abbau von Lagerbeständen belastet worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80,39 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11,95%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
80,39 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,95%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
17:58
|Börse Zürich in Grün: SLI bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Gute Stimmung in Zürich: SMI beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Zürich: Börsianer lassen SLI am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Zürich: SMI zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: SLI präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|19:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|86,15
|-0,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:52
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|18:38
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|18:36
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18:27
|Microsoft Buy
|UBS AG
|16:31
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:33
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|15:29
|AMD Buy
|UBS AG
|15:21
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:03
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:49
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:42
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:22
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:11
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|12:40
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:30
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12:07
|easyJet Neutral
|UBS AG
|12:06
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)