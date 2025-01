NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Konsumgüterbranche unter anderem auf die letzten Ereignisse im vergangenen Jahr und gab Indikationen für ihre Erwartungen an die Zahlen zum Schlussquartal 2024. Mit Blick auf den Nahrungsmittelhersteller aus der Schweiz erinnerte sie daran, dass dieser in den USA Protein-Shots für Verbraucher auf den Markt gebracht hat, die abnehmen wollen. Diese Shots sollen den Appetit unterdrücken. Das Produkt ist laut Pannuti Teil der Strategie des Konzerns, in den wachsenden Markt für Abnehmprodukte einzusteigen./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 12:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 12:02 / GMT





