ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Analyst Guillaume Delmas erhöhte in einem Ausblick am Dienstag die Schätzung für das Wachstum aus eigener Kraft des Nahrungsmittelkonzerns. Er liegt damit nach eigener Aussage aber weiterhin unter der Konsensschätzung. Die Preise dürften in den ersten drei Monaten des Jahres besser gewesen sein als zuvor angenommen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 11:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 11:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.