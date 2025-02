NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Geschäftszahlen für 2024 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 93 Franken belassen. "Das ist eine Erleichterung", resümierte Analyst James Edwardes Jones in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Er sei im Vorfeld nervös gewesen. Das sei im Nachhinein aber nicht nötig gewesen, denn die Zahlen lägen leicht über den vom Nahrungsmittelkonzern selbst zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen./bek/gl



