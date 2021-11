NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach einer Online-Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Die neuen Ziele des Lebensmittelherstellers beinhalteten eine Umsatzverdoppelung des Onlinehandels bis 2025 sowie die Erhöhung der Ausgaben für digitales Marketing auf 70 Prozent, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schweizer seien mit der digitalen Transformation auf einem guten Weg und verkürzten den Rückstand auf einige Wettbewerber./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 20:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2021 / 00:15 / GMT





