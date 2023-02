NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Während der "Consumer-Analyst-Group-of-New-York"-Konferenz (CAGNY) habe das Management eine positive Einschätzung über das fortgesetzte Wachstumspotenzial des Geschäftsbereichs Heimtierprodukte gegeben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da eine steigende Nachfrage gesehen werde, sei Nestle nicht besorgt, mit seinen Investitionen von drei Milliarden Schweizer Franken zwischen 2022 und 2025 ein Überangebot zu verursachen./ck/he



