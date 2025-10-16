Nestlé Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones begrüßt es, dass der Nahrungsmittelkonzern im Mengenwachstum nun die oberste Priorität sieht. Dies schrieb er am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Nestle müsse aber weiter daran arbeiten, die ambitionierten Pläne umzusetzen./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
