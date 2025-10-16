Nestlé Aktie

89,52EUR 7,88EUR 9,65%
Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
16.10.2025 16:52:54

Nestlé Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones begrüßt es, dass der Nahrungsmittelkonzern im Mengenwachstum nun die oberste Priorität sieht. Dies schrieb er am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Nestle müsse aber weiter daran arbeiten, die ambitionierten Pläne umzusetzen./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
82,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
83,15 CHF 		Abst. Kursziel*:
-1,38%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
83,21 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,45%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen

16:52 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
13:05 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
12:27 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:04 Nestlé Neutral UBS AG
11:50 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nestlé SA (Nestle) 89,52 9,65% Nestlé SA (Nestle)

Aktuelle Aktienanalysen

16:52 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
16:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:44 BP Hold Jefferies & Company Inc.
16:39 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
16:29 Netflix Buy UBS AG
16:28 ABB Kaufen DZ BANK
15:33 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:29 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
13:42 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:33 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13:31 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
13:30 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
13:25 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
13:23 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
13:22 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
13:21 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG
13:13 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
13:11 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:11 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
13:09 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:07 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:05 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:05 ABB Underperform Bernstein Research
13:02 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
13:01 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
12:40 Roche Kaufen DZ BANK
12:37 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
12:34 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
12:34 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
12:33 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
12:27 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:23 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:22 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
12:21 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12:10 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
12:09 DocMorris Sell UBS AG
12:08 DocMorris Add Baader Bank
12:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
12:05 ASML NV Buy UBS AG
12:04 Pernod Ricard Neutral UBS AG
12:04 Nestlé Neutral UBS AG
11:57 PUMA Buy Warburg Research
11:56 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
11:55 Südzucker Hold Warburg Research
11:54 Zalando Buy Warburg Research
11:52 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
11:52 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
11:50 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen