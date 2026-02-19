Nestlé Aktie

89,14EUR
Nestlé

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

19.02.2026 08:12:57

Nestlé Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe mit seinem Umsatzwachstum im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. Das operative Ergebnis und das Ergebnis je Aktie seien wie erwartet ausgefallen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
82,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
78,40 CHF 		Abst. Kursziel*:
4,59%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
80,84 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1,43%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

