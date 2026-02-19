Nestlé Aktie
89,14EUR
2,05EUR
2,35%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe mit seinem Umsatzwachstum im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. Das operative Ergebnis und das Ergebnis je Aktie seien wie erwartet ausgefallen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
82,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
78,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4,59%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
80,84 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,43%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
