Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Um die gesetzten Ziele zu erreichen, müssten die Schweizer mit ihrer Strategie "Winning Portfolio" Erfolg haben und das Marktumfeld sich normalisieren./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
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Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
82,00 CHF
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Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
80,84 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1,43%
|
Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
78,99 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,81%
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Analyst Name::
James Edwardes Jones
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KGV*:
-
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