Nestlé Aktie

86,28EUR -5,73EUR -6,23%
Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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23.07.2026 10:18:08

Nestlé Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Diese bezeichnete James Edwardes Jones in einer ersten Reaktion am Donnerstag als zufriedenstellend. Die Kennziffern des Lebensmittelkonzerns in der Gewinn- und Verlustrechnung deckten sich mit den Erwartungen, das sei zu begrüßen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:54 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
84,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
80,38 CHF 		Abst. Kursziel*:
4,50%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
80,07 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
4,91%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:53 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
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22.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Nestlé SA (Nestle) 86,22 -6,29% Nestlé SA (Nestle)

Aktuelle Aktienanalysen

13:54 Verbund Sell UBS AG
13:01 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
12:37 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:21 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
12:21 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
12:20 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:18 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
12:11 TRATON Market-Perform Bernstein Research
11:57 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:53 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:52 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:50 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:38 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:33 Wienerberger verkaufen UBS AG
11:30 Prosus Buy Deutsche Bank AG
11:30 GEA Buy Deutsche Bank AG
11:29 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
11:27 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
11:27 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
11:24 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:15 Valeo Market-Perform Bernstein Research
11:12 Verbund Sell Deutsche Bank AG
11:06 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:54 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
10:52 Givaudan Underperform Bernstein Research
10:51 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10:51 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
10:48 Siemens Kaufen DZ BANK
10:45 Dürr Buy Warburg Research
10:44 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
10:42 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:41 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
10:25 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
10:24 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:23 Dürr Outperform Bernstein Research
10:21 Tesla Outperform RBC Capital Markets
10:19 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
10:18 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
10:18 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
10:17 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
10:15 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
10:15 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
10:15 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:54 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
08:51 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:22 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
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