NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Nestle von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft, das Kursziel aber auf 98 Franken belassen. Der Nahrungsmittelhersteller stapele stets tief und übertreffe dann die eigenen Ziele, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er nahm dies zum Anlass für eine bessere Einschätzung der Aktie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / 17:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2021 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.