NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Nestle auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 96 Franken belassen. In den vergangenen dreieinhalb Jahren habe sich der Konsumgütersektor und auch ein Großteil der übrigen Wirtschaft im "Überlebensmodus" befunden, während von 2014 bis 2019 das Volumenwachstum ausschlaggebend gewesen sei, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie. Er erwartet, dass das Volumenwachstum jetzt wieder an Bedeutung gewinnt. Bei Nestle hält der Analyst mit Blick auf den Aktienkurs die Erwartungen der Analysten und Anleger für überzogen. Das Ziel eines Umsatzwachstums aus eigener Kraft im mittleren einstelligen Prozentbereich sei aber immer noch eine große Herausforderung für den Schweizer Nahrungsmittelkonzern./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 17:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.