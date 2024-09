NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 96 auf 93 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Erwartungen an den kommenden Konzernchef Laurent Freixe gingen stark auseinander, schrieb Analyst James Edwardes Jones in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Gemessen an der Investorenwahrnehmung seien sie stark gesunken, doch bei ihm sei die Hoffnung groß, dass Freixe zum Antreiber einer besseren Kursentwicklung wird. Das Kursziel senkte der Experte wegen der Stärke des Schweizer Franken./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2024 / 17:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2024 / 00:45 / EDT



