NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Nestle von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 98 auf 92 Franken gesenkt. Es werde für den Nahrungsmittelkonzern nicht einfach, das untere Ende des Umsatzziels im mittleren einstelligen Prozentbereich zu erreichen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Schweizer müssten dafür Marktanteile gewinnen und zusätzlich in ihre Marken investieren. Dies hemme das Margenwachstum. Die einfachen Spiele habe Nestle gewonnen, weiter überdurchschnittlich abzuschneiden werde nun aber schwieriger./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 18:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.