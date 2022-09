NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle vor den anstehenden Quartalszahlen Mitte Oktober und einem Kapitalmarkttag Ende November auf "Underperform" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Bei dem Nahrungsmittelkonzern dürfte weiter das Wachstum aus eigener Kraft, sprich ohne Übernahmen sowie Preis- und Währungseffekten, im Fokus stehen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Nestle müsse beweisen, dass die deutlichen Fortschritte der vergangenen fünf Jahre auch in den kommenden fünf wiederholt werden können. Der Jefferies-Experte bezweifelt das und ist deshalb mit Blick auf die Kursentwicklung pessimistisch./zb/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2022 / 16:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2022 / 19:01 / ET



