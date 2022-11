NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 100 auf 95 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Beim Nahrungsmittelkonzern verzeichneten sekundäre Segmente wie Fertiggerichte nachlassende Trends, sodass 60 Prozent des Umsatzwachstums auf die Bereiche Kaffee und Haustiere entfielen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei eine Risikokonzentration, die der Markt zu Recht abwäge, denn die Aktie werde recht hoch bewertet./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / 15:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2022 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.