NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Der Verlust von Pay-TV-Abonnenten habe sich im zweiten Quartal etwas abgeschwächt, schrieb Analyst Alex Giaimo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar gehe der Trend zu Zusatzangeboten, doch Netflix bleibe in seinem Geschäft eine essenzielle Größe mit einem bedeutenden Markt, Preismacht und einer voraussichtlich mit der Zeit deutlich steigenden Marge./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 23:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2020 / 23:17 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.