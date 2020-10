NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 570 auf 585 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Videostreaminganbieters dürfte zwar unter der enttäuschenden Neuabonnentenzahl leiden, doch er sehe in den Zahlen viel fundamental Positives, schrieb Analyst Alex Giaimo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Pipeline an Inhalten sei gut, die Abopreise könnten steigen und beim freien Mittelzufluss zeichne sich eine bessere Entwicklung ab./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 23:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / 23:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.