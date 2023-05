ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 390 US-Dollar belassen. Analyst John Hodulik beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der Frage, welchen Einfluss Videoplattformen künftig auf den globalen Werbemarkt haben werden. Netflix und der Kontrahent Walt Disney könnten aufgrund ihrer globalen Reichweite und der Fähigkeit, Werbekäufern in großem Umfang günstige demografische Merkmale zu liefern, positiv beeinflusst werden./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2023 / 20:46 / GMT



