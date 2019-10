ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 440 US-Dollar belassen. Investoren gingen offenbar davon aus, dass der Streaming-Anbieter und Filmproduzent beim Nettokundenzuwachs die Erwartungen verfehlen werde, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Einschätzung teile er nicht. Der Experte änderte an seinen Schätzungen nichts./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 22:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





