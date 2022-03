NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 605 US-Dollar belassen. Nach einem unerwartet starken Start in das erste Quartal habe es in den letzten Wochen zwar eine geschäftliche Verlangsamung gegeben, doch Daten bis Anfang März deutet weiter darauf hin, dass der Streamingdienst seinem Plan voraus sei, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anmuth zufolge könnten die Netto-Neuzugänge unter den Abonnenten bei über 4 Millionen liegen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / 20:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 04:00 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.