HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für New Work nach vorläufigen Jahreszahlen von 268 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überraschend gute Umsatzentwicklung des Xing-Betreibers habe vom starken E-Recruiting profitiert, also der Personalsuche von Arbeitgebern über digitale Kanäle, wie Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Dagegen habe die Profitabilität angesichts der Investitionen in das künftige Wachstum seine Erwartungen knapp verfehlt. Der neue Ausblick auf 2022 erscheine angesichts der aktuell starken Wachtsumsdynamik gut erreichbar./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2022 / 08:15 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.