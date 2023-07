HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat New Work von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 172 auf 137 Euro gesenkt. Der Arbeitsmarkt bewege sich in die falsche Richtung, schrieb Analyst Wolfgang Specht im Rahmen einer am Dienstag vorliegenden europäischen TMT-Studie (Telekommunikation, Medien und Technologie). Das Risiko einer weiteren Gewinnwarnung beim Karrierenetzwerk-Betreiber habe zugenommen./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



