ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 123 auf 114 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bericht zum dritten Geschäftsquartal des Sportartikelkonzerns stärke seine Überzeugung langfristiger Chancen, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die nächsten 6 bis 8 Quartale dürften nun aber negativ vom Coronavirus beeinflusst werden./tih/ag



