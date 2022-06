NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike von 185 auf 155 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern schlage sich gut in einem unruhigen Umfeld, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte hob eine immer noch starke Nachfrage und normalisierte Verfügbarkeiten hervor, es gebe aber auch anhaltenden Gegenwind in den Lieferketten, der die Margen beeinträchtige. Sein gesenktes Kursziel begründete er neben angepassten Schätzungen mit einem etwas konservativeren Herangehen und den zuletzt gesunkenen Aktienbewertungen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 20:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 00:00 / ET



