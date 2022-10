ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike von 156 auf 141 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auf lange Sicht dürfte sich der Sportartikelhersteller überdurchschnittlich entwickeln, doch das kurzfristige Umfeld sehe schwierig aus, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine baldige Trendwende am Markt sei nicht zu erwarten./la/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 05:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2022 / 05:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.