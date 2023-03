ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 151 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate seien solide gewesen und hätten seine Kaufempfehlung bestätigt, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Hersteller sportlicher Bekleidung werde sich auf lange Sicht besser entwickeln als die Branche. Die Aktie sei auch eine interessante Anlage in Zeiten einer Rezession./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 05:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 05:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.