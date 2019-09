NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 80 auf 97 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das starke währungsbereinigte Wachstum im vergangenen Quartal zeige die ungebrochene Markenstärke des Sportartikelherstellers, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er ist jedoch der Ansicht, dass diese positiven Aspekte auf dem gegenwärtigen Niveau schon vollständig im Kurs eingearbeitet sind./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 20:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.