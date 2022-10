ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Nike nach Treffen mit dem Management und mit Investoren auf "Outperform" belassen. Das Kursziel laute weiterhin 110 US-Dollar, schrieb Analyst Michael Binetti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts gemischter Nachrichten zum China-Geschäft seien die Anleger den Aktien des Sportartikelherstellers gegenüber zwar weiterhin vorsichtig eingestellt. Die meisten negativen Daten zu der Region jedoch seien ein Blick in den Rückspiegel. Es gebe Hinweise darauf, dass sich die Trends nun zum Positiven wenden könnten. So habe Nike mit der Einführung seiner überarbeitete, sehr auf lokale Bedürfnisse ausgerichteten Strategie begonnen./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 12:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



