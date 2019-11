LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nike mit "Overweight" und einem Kursziel von 111 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Den Sektor der US-Bekleidungshersteller mit ihren Einzelhändlern stuften die Analysten mit "Neutral" ein, wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervorgeht. Nike ist ihr "Top Pick". Die Sport-Marke stehe hoch im Kurs bei den Verbrauchern. Dies liege auch an technologischen wie Design-Innovationen./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 21:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.