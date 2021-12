NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Zahlen und einer Anhebung des Ausblicks von 192 auf 185 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der US-Sportartikelhersteller habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, das Ziel für das Ergebnis je Aktie (EPS) im laufenden Geschäftsjahr aber nicht so stark angehoben wie in der Konsensschätzung impliziert und von ihm erwartet, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die langfristigen Aussichten blieben aber gut./gl/jha/



