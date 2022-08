NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Gesprächen mit dem Management und einer Analyse von Lagerdaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Bei dem Sportartikelhersteller Adidas sei der Lagerbestand im Verhältnis zum Umsatz am deutlichsten gestiegen, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nike liege im globalen Sektorvergleich in etwa in der Mitte. Bei Nike übersteige zudem die Nachfrage außer in China bereits seit vier Quartalen die Vorräte. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt soll dies dem Management zufolge im Dezember 2023 dann auch der Fall sein./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 00:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / 01:39 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.