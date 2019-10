ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nokia von 5,60 auf 4,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Weil der Margendruck im Jahr 2020 zunehme, habe er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) 2020 und 2021 deutlich reduziert, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management des Netzwerkausrüsters akzeptiere nun, dass es länger dauern werde, bis die Ebit-Margen das Niveau der Konkurrenten erreichten. Gewinne das langfristige Margenziel an Glaubwürdigkeit, erscheine das Chance/Risiko-Profil positiv./ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 02:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



