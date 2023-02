FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Das Segment Netzwerkinfrastruktur der Finnen verdiene mehr Beachtung, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei eine regelrechte Schande, dass Nokia so stark mit der schwedischen Ericsson verglichen werde. Wo es doch klar sei, dass sich beide Unternehmen in puncto Umsatz, Margen und Widerstandsfähigkeit unterschieden./bek/ngu



